15-letni bohater z Żor. Mateusz uratował życie swojej mamy! Kobieta zasłabła podczas kąpieli. Zaatakował czad ulatniający się z piecyka

Do dramatycznej sytuacji doszło w mieszkaniu na jednym z żorskich osiedli. We wtorek, 21 grudnia, do dyżurnego żorskiej straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o konieczności interwencji. Strażaków zaalarmował nastoletni Mateusz. Jak wynikało z jego zgłoszenia, pomocy potrzebowała jego mama.

- Mama się kąpała i zasłabła w łazience, leży nieprzytomna, a w łazience jest piecyk gazowy - usłyszał od 15-latka dyżurny straży pożarnej w Żorach.

Zanim na miejsce przybyły wezwane przez młodego żorzanina służby ratunkowe, on sam przystąpił do udzielania pomocy swojej mamie. Nastolatek własnymi siłami wyciągnął swoją mamę z wanny i rozpoczął pierwszą pomoc. Wcześniej otworzył wszystkie okna, żeby jak najbardziej "zbić" stężenie śmiercionośnego czadu.