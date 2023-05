175 lat tradycji Świąt Kleszczowskich. Obchody już w najbliższy weekend

Święta Kleszczowskie

Tradycja Świąt Kleszczowskich sięga pierwszej połowy XIX wieku, gdy Górny Śląsk nawiedziła epidemia tyfusu głodowego, dziesiątkująca ludność powiatów pszczyńskiego i rybnickiego. Wówczas na Śląsku zmarło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W Kleszczowie, głód znów pojawił się kilka lat później, gdy miejscowość nawiedziła gwałtowna burza i powódź, doszczętnie niszczące uprawy. Znów pojawił się tyfus, mieszkańcy nie mieli możliwości zarobku. Ustalono wówczas treść roty, zaś mieszkańcy zobowiązali się w pierwszy piątek po Zmartwychwstaniu Pańskim, w piątek po Wniebowstąpieni i w piątek po Zesłaniu Ducha Świętego po wsze czasy szczególnie czcić Boga.

Treść roty:

„Na wielu Godnych osób żądanie, łaskami zbogaceni, pod wielowładną Maryi Panny zasłoną oraz Świętych Patronów naszych przyczyną, od grzechowych makuł przez prawdziwą pokutę oczyszczeni, dzięki Bogu składamy, że nas spośród tysięcy dzieł swoich stworzył rozumnemi i do dostawania nieba sposobnemi.

Odebrawszy od plebana naszego zdrową pociechę i radę, zwracamy się do Ciebie wszechmogący a wieczny Boże, któryś dał sługom Twoim w wyznawaniu prawdziwej wiary poznać chwałę Trójcy wiekuistej i w mocy Majestatu chwalić jedności Bóstwa, prosiemy abyśmy tejże wiary mocą, zawsze byli od wszech niebezpieczności obronieni. Ufnie wznosimy do Ciebie Boże w Świętej Trójcy jedyny błaganie abyś nas od głodu zachować raczył a pola i łąki, zagrody i domostwa oraz rzecz wszelaką, którą rozporządzamy od klęski gradobicia uchronić raczył.

Zarówni też za przyzwoleniem i radą księdza plebana, Tobie Bogu Wszechmogącemu uroczyście jako zadośćuczynienie śluby składamy:

W pierwsze piątki po Zmartwychwstaniu Pańskim i Wniebowstąpieniu Pańskim jak i po Zielonych Świątkach, my i nasi potomkowie osobliwie w dniach owych wielbić Majestat Twój będziemy a uroczystą Eucharystią z Te Deum Laudamus, Miłosierdziu Twojemu zadość czynić będziemy i po wsze czasy o to staranie mieć chcemy. Nadto dni owe w Klischczowie jako święta ku czci Twojej ustanawiamy oraz Tobie poświęcamy i w dniach tych od robót w polu i zagrodach powstrzymać się obiecujemy.

Ciebie Boga Ojca nierodzonego, Ciebie Syna jednorodzonego, Ciebie Ducha Świętego Pocieszyciela, Świętą i nierozdzielną Trójcę zupełnym sercem i usty wyznawamy, chwalemy i błogosławiemy.

Tobie, przez którego jesteśmy stworzeni i odkupieni niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen.”

Źródło: Parafia Kleszczów, UM Żory, J. Zegrodzki.