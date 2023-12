24. Wigilijny turniej tenisa stołowego w Żorach. Miłośnicy ping-ponga znów stanęli naprzeciw siebie. Liczyła się rywalizacja i dobra zabawa!

Wigilijny Turniej Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym w Żorach

Już po raz 24, w Żorach odbył się Wigilijny Turniej Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym. To wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga wiele młodych talentów z całego regionu. Od kilkunastu lat w grudniu do żorskiej hali sportowej przybywa około 200 miłośników tenisa stołowego. Do udziału w turnieju zapraszane są osoby indywidualne, reprezentacje klubów, dzieci i młodzież w różnych kategoriach wiekowych z podziałem na amatorów oraz osoby zrzeszone.