32. finał WOŚP. W Rybniku padł rekord. Ostateczny wynik finału poznamy za kilka tygodni

Wiele działo się w trakcie tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Były koncerty, wydarzenia sportowe i wiele innych atrakcji. Także w Rybniku nie brakowało emocji, a to wszystko pod hasłem „Tu wszystko gra OK!”. Na ulicach i w wielu innych miejscach pojawili się wolontariusze, odbywały się licytacje.

Licznie pieniędzy w Rybniku zakończono o godzinie 1:10 w nocy. Wtedy było już wiadomo, że padł kolejny rekord. Z puszek zebrano ponad 345 tys. zł. O podobnej porze przed rokiem, w Rybniku zebrano 304 tys. złotych.

- Kolejny raz udało NAM się pobić REKORD! Z samych puszek udało nam się zebrać 345 731,21 złotych. To dzięki WAM działamy. To dzięki WAM pomagamy. To dzięki WAM MAMY REKORD. Będziemy to powtarzać do końca świata i jeden dzień dłużej, ale bez WAS nie było by NAS - poinformował rybnicki sztab.