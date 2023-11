36-latek z Żor stracił prawie 100 tys. zł. Dał się oszukać w podstępny sposób

Jak podaje policja, mężczyzna dał wciągnąć się oszustowi w grę, tracąc przez to prawie 100 tysięcy złotych. Oszuści próbowali także naciągnąć kolejnych mieszkańców regionu, jednak ci nie dali się wplątać w pułapkę.

- Coraz częstszym sposobem podczas tego typu rozmów jest upodabnianie dzwoniącego numeru telefonu tzw. spoofing telefoniczny. Polega ono na podszywaniu się dzwoniącego pod inne numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar i udawać inną osobę. Pamiętajmy, że rozłączając się, nie dajemy szans oszustom na dalszą rozmowę. Jeżeli mamy wątpliwości, najlepiej zweryfikować informację dzwoniąc bezpośrednio do swojego banku, rodziny, czy na numer alarmowy 112 - apeluje policja.