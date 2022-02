40-letni żorzanin okradł własną matkę. Wykorzystał problemy z poruszaniem się kobiety. Zabrał jej... 50 złotych! 74-latka wezwała policję

Z rodziną najlepiej na zdjęciu. Wie coś o tym 74-letnia żorzanka, która we własnym mieszkaniu została okradziona przez syna. Do zdarzenia doszło we wtorek, 15 lutego, około godziny 13:00.

Kobieta w kieszeni wiszącej na wieszaku kurtki zostawiła pieniądze. Gdy po pewnym czasie zdecydowała się po nie sięgnąć, okazało się, że ich nie ma. Poirytowana żorzanka od razu wezwała policję.

"Przyjeżdżajcie! W moim mieszkaniu był złodziej. Ukradł pieniądze. Na pewno zrobił to mój syn" - zgłosiła dyżurnemu żorskiej policji, kobieta.

Wprawdzie skradzionych pieniędzy nie było dużo - kobiecie zniknęło 50 złotych - jednak mundurowi nie mieli wyjścia. Musieli pojechać na interwencję.