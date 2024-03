69-letni bimbrownik z Żor w rękach policji. Podczas przeszukania jednego z pomieszczeń znaleziono coś jeszcze

- Podczas przeprowadzonego przeszukania stróże prawa zabezpieczyli nielegalne papierosy oraz aparaturę do wyrabiania alkoholu domowym sposobem, a także pojemniki z alkoholem o łącznej pojemności prawie 100 litrów - podkreśla asp. Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

69-letni mężczyzna został zatrzymany. Jak informuje policja, odpowie teraz za nielegalne wytwarzanie i sprzedawanie alkoholu. Zgodnie z ustawą o wyrobie alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

- W Polsce produkcja alkoholu etylowego jest dozwolona jedynie po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez ministerstwo rolnictwa. W praktyce oznacza to, że produkcja bimbru na własny użytek, czyli nawet w niewielkich, niehandlowych ilościach, jest prawnie zabroniona i podlega karze do roku pozbawienia wolności - przypomina żorska policja.