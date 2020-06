7-letni Paweł z Żor ciężko choruje. Codzienność ułatwi mu i jego mamie dostosowane auto. Trwa zbiórka i możesz pomóc

Paweł z mamą mieszkają w mieszkaniu na drugim piętrze w bloku bez windy. Do klatki prowadzą schody, nie ma podjazdu. 7 lat dźwigania, przenoszenia, podnoszenia syna również odbiło się na zdrowiu pani Katarzyny. Ma obecnie dolegliwości z układem kostnym. Lekarz stwierdził nadwyrężenia spowodowane zbyt dużym obciążeniem: kolan, bioder, kręgosłupa, miednicy. Dochodzi też do urazów dłoni.

- Systematycznie mam przykurcze na linii kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego, które przykuwają mnie łóżka na 2 dni. Dobija mnie to, bo Pawełek z roku na rok staje się coraz cięższy - zwraca uwagę pani Katarzyna.

Większość czynności związanych z opieką i wychowaniem dziecka spoczywa na mamie, co jest dużym wyzwaniem. Kiedy ona choruje, jest im naprawdę bardzo ciężko.

Samochód ułatwi życie

Dodatkowym problemem jest 18-letni samochód, który ustawicznie się psuje. Wsadzanie dziecka do niskiego auta jest dla kobiety bardzo trudne – kręgosłup tego nie wytrzymuje. A już kompletnie niemożliwe jest wsadzenie lub wyciągnięcie specjalistycznego wózka do i z bagażnika, bez pomocy osoby trzeciej. Stąd zbiórka.

- Wszystko biorę w swoje ręce, bo jeśli nie ja, to nikt inny nie pomoże Pawełkowi. I tym razem postanowiłam znaleźć sposób na zebranie środków na zakup specjalistycznego samochodu dostosowanego do potrzeb Pawełka. Myślę o samochodzie używanym, kilkuletnim. Dzięki temu będziemy mogli bez problemów docierać na liczne wizyty lekarskie, pobyty szpitalne, terapie oddalone od miejscowości, w której mieszkamy… Chciałabym móc swobodnie wjechać i wyjechać z wózkiem i synem do auta po platformie. Chciałabym móc nie prosić się innych osób, aby pomogli mi włożyć czy wyciągnąć wózek, chciałabym móc nie nosić i dźwigać syna. Chciałabym zadbać o swoje zdrowie. Bo jeśli ja się rozłożę, to kto będzie zajmował się Pawełkiem? - pyta mama Pawła.