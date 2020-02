748. Urodziny Miasta Żory. Moc atrakcji na rynku i nie tylko. Poznaj program święta miasta

W godzinach od 11– 18 młodsi i starsi mieszkańcy będą mogli wybrać się na bezpłatną przejażdżkę karuzelą „Żorzanką” oraz spróbować choć odrobiny zimowych szaleństw, podczas zjazdów ze sztucznej górki, czyli „snowtubingu”.

Główną atrakcją urodzin Żor będzie koncert gwiazd muzyki gospel, czyli zespołu Gabi Gąsior & Holy Noiz. Koncert rozpocznie się o godz. 18 na żorskim Rynku. Podkreślmy, wszystkie atrakcje są bezpłatne.

W świętowanie urodzin miasta włączy się też Muzeum Ognia w Żorach. W sobotę, 29 lutego bilety wstępu do multimedialnego muzeum będzie można kupić w promocyjnej cenie: normalny 12 zł, a ulgowy 9 zł. W cenie jest też malowanie twarzy farbą fluorescencyjną.

W niedzielę, 1 marca będziemy świętowali 748. urodziny Żor na sportowo. Także tego dnia, w godz. 11 - 18 na Rynku do dyspozycji mieszkańców dostępna będzie sztuczna górka „snowtubing”. Natomiast w hali MOSiR Żory, przy ul. Folwareckiej 10 zorganizowany zostanie Dzień Otwarty Hali Sportowej. W godz. 9- 16 będzie można bezpłatnie skorzystać z obiektu - dla mieszkańców dostępne będą boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, a także stoły do tenisa stołowego.