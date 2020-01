75. rocznica Marszu Śmierci w Żorach. Więźniowie byli rozstrzeliwani, umierali z głodu

Groby ze znakiem czasu. Najstarszy cmentarz katolicki w sercu Żor. Zobaczcie

Tutaj czas jakby się zatrzymał... W samym centrum Żor znajduje się najstarszy cmentarz katolicki w mieście. Mijamy go codziennie w drodze do szkoły, pracy czy na zakupy. Zobacz zdjęcia, zatrzymaj się i pomyśl o tym co najważniejsze. Tutaj czas pokazuje, że do tego co przyziemne, ...