Absurdalne sytuacje w woj. śląskim! Cinquecento jak TIR, rusałka w fontannie... Dzieje się w naszym regionie! Zobacz te ZDJĘCIA

Absurdalne sytuacje w woj. śląskim! Cinquecento jak TIR, rusałka w fontannie... Dzieje się w naszym regionie!

Kilka stopni poniżej zera, śnieg na ulicy... a po Lublińcu biegnie pan ubrany TYLKO w bokserki i czapkę Mikołaja. Zatrzymane przez policję Cinquecento w Mikołowie zaskoczyło wszystkich - jak on to tam zmieścił?! Skończyli robić ścieżkę rowerową w Częstochowie... a zapomnieli o hydrancie. W Kłobucku pasy na drodze zostały zamknięte... z jednej strony. Sporo tego! Sprawdź co jeszcze dziwnego wydarzyło się w woj. śląskim! Zobacz zdjęcia w galerii: