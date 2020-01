Rozgrywany w Grecji Festiwal Utramaratonu to szczęśliwa impreza dla polskich biegaczy długodystansowych. Podczas ubiegłorocznej edycji Patrycja Bereznowska pobiła rekord świata w biegu 48-godzinnym, pokonując aż 401 km, a Alex Motylska ustanowiła nowy rekord świata kobiet do lat 23 – 264 km. W tym roku do rywalizacji na 1-kilometrowej pętli stanął żorzanin, Andrzej Wereszczak, którego celem było pobicie rekordu Polski mężczyzn, należącego do tej pory do Łukasza Sagana (381 km).

Andrzej Wereszczak rekordzistą Polski w biegu 48-godzinnym

Andrzej Wereszczak od początku rywalizacji biegł doskonale i po 24-godzinach mógł już pochwalić się imponującym wynikiem 219 km. Wtedy jednak nadszedł kryzys. - Wynik wygląda super, rekord Polski jest w zasięgu, ale czuję się fatalnie. Od 3 godzin kręci mi się w głowie, brak kalorii. Posiedzę godzinę, jak nie przejdzie, rezygnuję – pisał na półmetku rywalizacji żorzanin, na swoim profilu „Andrzej biegnie”. Trudności udało się jednak przezwyciężyć i Wereszczak wrócił na trasę, ostatecznie kończąc rywalizację z imponującym wynikiem 385 km, ustanawiając tym samym nowy rekord Polski mężczyzn!