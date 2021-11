Arkadiusz D., Krystian W. i Tomasz T. napadli na bar w Żorach. Siekierą terroryzowali barmankę, wzięli pieniądze. Mają kryminalną przeszłość Piotr Chrobok

Śledczy poszukują jeszcze czwartego z napastników. arc.

27-letni Arkadiusz D., 36-letni Tomasz T. i 37-letni Krystian W. stoją za napadem rabunkowym na bar do którego doszło na jednym z żorskich osiedli. Grupa mężczyzn w biały dzień z siekierą wtargnęła do lokalu, sterroryzowała barmankę i ukradła ok. 7 tysięcy złotych. Napastnikom towarzyszył jeszcze jeden mężczyzna. Śledczy są na jego tropie.