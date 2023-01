Będą kontrole autobusów przed feriami. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci podczas wyjazdu na zimowiska

Udane ferie, to bezpieczne ferie. Z takiego założenia powinni wychodzić wszyscy organizatorzy zimowisk, którzy przed wyjazdem autokaru na trasę, muszą odpowiednio przygotować się do podróży. - Wybierając się, zwłaszcza w góry, należy wyposażyć pojazd w ogumienie zimowe, a nawet w łańcuchy, wręcz wymaganych na niektórych odcinkach dróg - przypomina śląska policja. To właśnie policja będzie sprawdzać, czy autokary zabierające dzieci na ferie są sprawne i bezpieczne.

- Stróże prawa będą szczególnie egzekwowali przestrzeganie przepisów dotyczących ograniczenia prędkości. Nie będą również pobłażali kierowcom naruszających inne przepisy ruchu drogowego, zagrażające bezpieczeństwu pozostałym uczestników dróg. Podczas wzmożonych kontroli drogowych policjanci sprawdzą stan trzeźwości kierujących (również na obecność w ich organizmach środków odurzających), stan techniczny pojazdów, oraz prawidłowy sposób przewożenia dzieci. Podobne kontrole będą przeprowadzane nie tylko na głównych trasach, ale też w samych miejscowościach wypoczynkowych - informuje śląska policja.