Będzie nowe kąpielisko w Żorach. Za 7 mln zł. A pamiętacie dawny basen?

Przypomnijmy, po zamknięciu kąpieliska w Roju urzędnicy rozpoczęli analizy, mające na celu jak najlepsze zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego MOSiR, które pozwoli w pełni wykorzystać atuty tego miejsca i tym samym stworzyć przyjazną przestrzeń, służącą do całorocznego wypoczynku.

Celem jest przywrócenie utraconych funkcji nieczynnemu pokopalnianemu ośrodkowi rekreacyjno-sportowemu w Żorach-Roju. Powstanie tam kąpielisko. Ponadto na terenie obiektu odnowione zostaną: zespół kortów ziemnych, boisko do siatkówki plażowej, zespół budynków towarzyszących, zieleń parkowa i leśna. Zrewitalizowany obiekt będzie miejscem dającym możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.

W Żorach realizowany będzie projekt pn. „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców”. Wartość to 7 230 110 zł. Dofinansowanie wyniesie 4 120 994 zł.

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty, które otrzymają wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wynosi łącznie blisko 28 mln zł. Inwestycje w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych będą realizowane na obszarze subregionu zachodniego. Środki trafią do Żor, Rybnika, Raciborza, Krzyżanowic, Jastrzębia-Zdroju i Rydułtów.

W ramach przebudowy cały ośrodek w Żorach-Roju zostanie dostosowany do współczesnych wymagań, zarówno pod względem estetyki, jak i funkcjonalności obiektów tego typu, zapewniając przy tym bezpieczeństwo, komfort korzystania oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Najważniejszą częścią tego całorocznego kompleksu rekreacyjnego będzie otwarte, ekologiczne kąpielisko.

Planowany termin uruchomienia kąpieliska to sezon letni 2022 rok.

Projekt zakłada demontaż niecki nieczynnego basenu, która nie nadaje się do wykorzystania oraz stworzenie nowej, z żelbetowym dnem. Nowy basen w części rekreacyjnej będzie miał powierzchnię lustra wody wynoszącą około 1800 m2. Powstanie też brodzik dla dzieci o powierzchni około 450 m2. W ramach inwestycji zaplanowano też wykonanie pomostów i drewnianych ścieżek rekreacyjnych oraz specjalnego zbiornika filtracyjnego wokół akwenu, która zapewni krystalicznie czystą wodę w basenie bez używania środków chemicznych.

Basen w Roju. Co z niego zostało?

Wokół kąpieliska były betonowe donice, latarnie i drewniane ławki. Mała architektura miała swoje lata, ale co warte podkreślenia, zawsze starano się ją utrzymać w estetycznej formie. Jeżeli coś wyróżniało basen w Roju to m.in. wielokolorowe ławki, donice i latarnie. Z pewnością był to jeden z rozpoznawczych znaków kąpieliska w Żorach.

50-metrową nieckę basenu charakteryzowało łagodne zejście wokół. Często wypoczywający wykorzystywali je do opalania. Niektórzy nawet skakali z niego do wody, choć to akurat było zabronione.

Ręczniki rozkładało się na na trawie. Jeżeli ktoś nie lubił "patelni" od strony boisk piłkarskich rozkładał się po przeciwnej stronie pod drzewami. Były też przebieralnie, toalety i sklepik. Zawsze dużą popularnością cieszył się ogródek z chłodnymi napojami. Tak było na basenie w Roju jeszcze kilka lat temu. Obiekt ze względu na stan techniczny został zamknięty w 2017 roku.