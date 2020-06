Bezdomny 25-latek pobił policjanta. Bił po twarzy i kopał po głowie. Trafił do aresztu

Bezdomny pobił policjanta

Bezdomny 25-latek był poszukiwany od października ubiegłego roku za przestępstwa przeciwko mieniu. Ukrywał się i często zmieniał miejsce pobytu. Wpadł w ręce kryminalnych kilka dni temu... na własną prośbę, kiedy w środku nocy zaatakował policjanta wracającego do domu.

- 25-latek niespodziewanie zaczepił policjanta idącego ulicą Żor, zaczął wyzywać po czym niespodziewanie przeszedł do ataku. Uderzał pięściami w twarz, a gdy mundurowy przewrócił się, kopał po całym ciele i głowie. Na szczęście policjant nie odniósł poza ogólnymi potłuczeniami poważniejszych obrażeń - relacjonuje asp. szt. Kamila Siedlarz z Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Gdy kryminalni zostali poinformowani o zdarzeniu błyskawicznie ruszyli w teren w celu odnalezienia agresywnego napastnika. Bezdomnego 25-latka namierzyli i zatrzymali go na terenie Żor. Dwa dni później natomiast, wraz z prokuratorem, wnioskowali o zastosowanie tymczasowego aresztu. Śledczy udowodnili mu także kradzieże telefonu i portfela z dokumentami, których dopuścił się w lipcu ubiegłego roku.

Za popełnione przestępstwa, w tym czyn o charakterze chuligańskim, sąd przychylił się do wniosku śledczych i wysłał 25-latka do aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet do 5 lat więzienia.