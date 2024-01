Bezpłatna mammografia przy Galerii Wiślanka w Żorach. Już w lutym OPRAC.: Robert Lewandowski

lightfieldstudios/123RF

Specjalistyczny mammobus znów przyjedzie do Żor. Tym razem w dniach od 8 do 13 lutego, będzie stacjonował przy Galerii Wiślanka. Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach zaprasza kobiety w wieku od 45 do 74 lat.