Bezpłatne warsztaty, świat piratów i ekologiczna tratwa. To wszystko czeka na odwiedzających żorską Galerię Wiślanka

W najbliższą środę, 6 lipca w centrum handlowo-rozrywkowym w Żorach odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu wydarzeń pod hasłem „Wakacje z Wiślanką”. W ramach „Warsztatów Balonowych”, które trwać będą w godzinach 12-15, wszystkie dzieci będą miały szansę nauczyć się profesjonalnie skręcać balony w zabawne kształty.

- Dodatkową atrakcją będą liczne gry i konkursy. Wśród zabaw ruchowych najmłodsi będą mogli wziąć udział m.in. w wyścigach z balonami czy zagrać wspólnie w balonowym tenisie. Nie zabraknie także uwielbianego przez dzieci dużego dmuchanego zamku - mówi Marcin Markowski, PR Manager Galerii Wiślanka.

W kolejną środę, 13 lipca również w godz. 12-15, odbędzie się „Dzień Pirackich Poszukiwań”. Będzie to doskonała okazja, by przenieść się do niezwykle barwnego świata dawnych władców mórz i oceanów. W czasie wydarzenia animatorzy w profesjonalnych pirackich strojach poproszą dzieci o pomoc we wspólnym budowaniu tratwy z wykorzystaniem wyłącznie elementów pochodzących z recyklingu.

Najmłodsi będą więc mogli nie tylko wspólnie się bawić, ale także dowiedzą się wielu informacji na temat ekologii. Nieco później maluchy przeniosą się do podwodnego świata, by razem stworzyć ogromny obraz przedstawiający morską florę i faunę. Ponadto uczestnicy eventu wezmą udział w przeciąganiu liny, nauce pirackich przyśpiewek czy zbudują piracki maszt z giga klocków.