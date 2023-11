Black Friday 2023 w sklepach odzieżowych! Mega okazje. Zniżki do -70%! HM, CCC, Nike, Cropp, House, Sinsay...

KLIKNIJ TUTAJ , by zobaczyć wyprzedaże przed Black Friday!

Już za chwilę Black Friday 2023

Czarny Piątek, czyli amerykański Black Friday to pierwszy po Dniu Dziękczynienia piątek. Dzień ten ma być czymś w rodzaju przedsmaku przed świątecznym szaleństwem. Celebruje się to święto już od samego początku XXI wieku. Black Friday propagowane jest z powodów komercyjnych, nastawionych na ogromną sprzedaż w tym czasie.

Czarny Piątek w Polsce

W Polsce ostatnimi laty mówi się wiele na temat tego, jak sklepy próbują wprowadzać w błąd swoich klientów. Stosuje się nieuczciwe chwyty marketingowe. Jedną z metod jest podnoszenie cen chwilę przed Black Friday, po to, by w dzień wielkich wyprzedaży obniżyć produkt do ceny sprzed obniżki. Czasem zdarzają się też ekstremalne przypadki gdy cena w Czarny Piątek jest jeszcze wyższa! Nie daj się złapać na tanie sztuczki i jeszcze najlepiej jeszcze przed tym dniem monitoruj ceny interesujących cię produktów. Nie daj się oszukać.