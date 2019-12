Budżet Żor 2020 uchwalony. Ponad 4,5 mln zł deficytu

Projekt budżetu miasta Żory na 2020 roku został sporządzony przez prezydenta Waldemara Sochę, a następnie radni wchodzący w skład Rady Miasta zapoznali się z nim szczegółowo podczas prac komisji, gdzie mogli wnosić swoje uwagi i spostrzeżenia.

W wyniku współpracy opracowany został przyszłoroczny budżet miasta Żory, w którym zakładane dochody to aż 446 955 110,94 zł, natomiast wydatki oszacowano na 451 757 310,94 zł. Co ważne, planowane dochody bieżące gminy wyniosą 383 413 552,27 zł, a wydatki bieżące 372 326 719,18 zł, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości ponad 11 mln zł.

Wśród przyszłorocznych wydatków najwięcej środków przeznaczonych zostanie na działy: oświata i wychowanie - 162,5 mln zł, rodzina (w tym program Rodzina 500+) - 98 mln zł oraz gospodarka komunalna – 28,7 mln zł. W budżecie miasta zaplanowano także wiele ważnych i ciekawych inwestycji.