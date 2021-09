Były rycerskie pokazy i wystawy rękodzieł. Zobaczcie ZDJĘCIA z Jarmarku Władysławowskiego w Żorach

- Przed nami dwa dni świetnej zabawy, wypełnione muzyką, tańcem i śpiewem. Jak co roku nie zabraknie też pokazów rycerskich i rodzinnych rozgrywek sportowych - zapowiadano już wcześniej we współodpowiedzialnym za organizację jarmarku żorskim Miejskim Ośrodku Kultury.

- Wielmożny książę w 1272 roku postanowiłeś o założeniu miasta Żory. Oddajemy Ci klucze do miasta, panuj nam miłościwie przez całą sobotę i całą niedzielę - powiedział otwierając 18. Jarmark Władysławowski, prezydent Waldemar Socha. - Bawcie się hucznie na moją cześć - dodał z kolei ks. Władysław.

Włodarz miasta w trakcie jarmarku wręczył żorskim sportowcom nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Wydarzenie było także okazją do uhonorowania najaktywniejszych żorskich rowerzystów, którzy poprowadzili miasto do miana najbardziej rowerowego miasta na Śląsku w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

Następnie rozpoczęła się muzyczna część wydarzenia. Żorzan ze sceny bawiły śląskie zespoły: Kamraty, Harmonik oraz Wesoły Masorz.

Dwudniowy jarmark jest okazją do zobaczenia straganów z rękodziełem, a także rzemiosłem twórców ludowych. Nie brakuje również licznych stoisk gastronomicznych oraz ciekawych gier i zabaw sportowych dla całych rodzin organizowanych przez MOSiR.