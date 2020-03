Ciężarówki stoją na A1. Kierowcy "kręcą pauzy" na autostradzie, bo brakuje miejsc na MOP

Długi czas oczekiwania w kolejkach na granicy z Czechami prowadzi do bardzo trudnej sytuacji kierowców ciężarówek. Ze względu na zmęczenie, ale i tachograf zmuszeni są "kręcić pauzy" praktycznie gdzie się da. Parkingi w Miejscach Obsługi Podróżnych w Żorach i Knurowie są przepełnione.

Ciężarówki parkowane są na drogach wewnętrznych MOP, ale także na jezdniach wyjazdowych. Pojazdy z naczepami widać też na pasach awaryjnych i to nie tylko w pobliżu parkingów.

To niebezpieczne, ale kierowcy nie mają innego wyjścia.

- Oczekiwanie kilka godzin na granicy to wierzchołek problemów. Do tego należy dodać potęgujące zmęczenie, ale także problemy techniczne. Musimy przecież gdzieś odpocząć i zjechać na pauzę do której obligują nas przepisy ruchu drogowego. MOP-y zaraz za granicą nie są przygotowane na tak dużą liczbę pojazdów - żalą się kierowcy ciężarówek.