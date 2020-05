Co zostało po kopalni KWK Żory? Zardzewiały napis i budynki. Większość przejęły prywatne firmy

Kopalnia zatrudniała około 4000 pracowników, a jej dobowe wydobycie miało sięgać ok. 5 tys. ton węgla. Jednak ze względu na trudne warunki geologiczne plany trudno było realizować. Do tego urobek był często zanieczyszczony, a odsłaniane pokłady były odmienne od założeń (m.in. pod względem wydobycia, jakości).

Z końcem 1973 roku zapadła decyzja o budowie nowej kopalni koksującej w ramach Rybnickiego Okręgu Węglowego. Na miejsce wybrano Rój, dziś dzielnicę Żor, a ponad 40 lat temu jedno z sołectw gminy Świerklany. Zakład początkowo był nazywana „Świerklany w budowie”, a w pewnym okresie „ZMP” - ten skrót służył później do określania popularnego kąpielisko w sąsiedztwie kopalni, która ostatecznie przybrała nazwę Żory. Pierwsze prace ruszyły w 1974 roku, a zakończono je w 1979 roku. Dokładnie 4 grudnia 1979 roku rozpoczęto eksploatację.

Kopalnia była nierentowna. Decyzję o jej likwidacji podjęto w 1992 roku. Później ją uchylono, zakład zrestrukturyzowano, dostosowano do nowych warunków, ale i to go nie uchroniło przed zamknięciem. Na niczym spełzły plany połączenia z pobliską Borynią. Nie tylko skomplikowany proces wydobycia pogarszał jej sytuację, ale także sytuacja na rynku związana m.in. z ceną węgla. Ostatecznie w 1996 roku rozpoczęto likwidację. Wyrobiska otamowano, szyby zasypano. Proces likwidacji wyrobisk zakończono w 1997 roku.