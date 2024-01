Co zrobić z żywą choinką po świętach? W Żorach odbierze ją śmieciarka

Co zrobić z żywą choinką po świętach? Sprawdź koniecznie

Po świętach można podjąć kilka działań dotyczących żywej choinki. Jeśli masz dostęp do ogrodu, możesz posadzić żywą choinkę. To pozwoli jej kontynuować wzrost i stać się pełnoprawnym drzewem w przyszłości. Pozostawienie choinki w ogrodzie jako schronienie dla ptaków lub innych małych zwierząt może być również dobrym pomysłem. Jeśli masz kompostownik, igły z choinki mogą być świetnym dodatkiem do kompostu, dodając cenne składniki organiczne. Gałązki choinki, szczególnie po ich rozdrobnieniu, mogą być używane jako dodatek do ściółki dla zwierząt hodowlanych.

W Żorach, żywe choinki mogą zostać również odebrane w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi. Usługa ta realizowana będzie w wyznaczonych dniach, określonych w harmonogramach odbioru odpadów. Oprócz tych terminów można też nieodpłatnie wywieźć choinkę i oddać ją w PSZOKu.