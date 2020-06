Czas na Dziki Zachód! W weekend otwarcie Twinpigs w Żorach z prawie 50 atrakcjami

- Maskotka Parku Rozrywki w Żorach założy kostium superbohatera i będzie podpowiadać dzieciom, gdzie ukryte zostały wskazówki. Przy palmie w Stefie Hawajskiej, w zagrodzie ze zwierzętami, a może w Biurze Szeryfa? Wszędzie tam mogą znajdować się pytania, które zaprowadzą uczestników zabawy do mety Podchodów z Kapitanem Twinpigs - słyszymy w amerykańskim miasteczku westernowym.

6 i 7 czerwca zaplanowano otwarcie sezonu w amerykańskim miasteczku westernowym Twinpigs. Dziki Zachód można już zwiedzać od kilkunastu dni, ale z powodu rządowych regulacji w związku z pandemią koronawirusa, niedostępna była większość atrakcji. Teraz sezon rusza "pełną parą". W pierwszy weekend czerwca na Dzikim Zachodzie rodziny zostaną zaproszone do zabawy w podchody z Kapitanem Twinpigs.

Rodzinna gra będzie jedną z dodatkowych atrakcji. W pierwszy weekend czerwca Twinpigs po raz pierwszy w tym roku zaprosi gości do korzystania z prawie 50 atrakcji. Na rodziny z dziećmi czeka aż 8 stref tematycznych, m.in. Hawaje, Dziki Zachód, Meksyk i Las Przygód. W każdej z nich znajdują się atrakcje dedykowane dzieciom w różnym wieku. Na maluszki czeka m.in. przejażdżka amerykańską kolejką wąskotorową i zabawa z towarzyskimi kozami. Starsi wsiądą na kucyka i pokonają przeszkody w parku linowym. Najodważniejsi wybiorą Tajemnicze Podziemie i Wahadło Montezumy.

Odwiedzający będą mogli pospacerować główną alejką m.in. obok szkółki niedzielnej czy saloonu i zajrzeć - tu nowość - do pomieszczenia poczty, biura szeryfa oraz stodoły. I tak zobaczymy jak przed laty za oceanem nadawano listy, jakie towary cieszyły się popularnością, a także w jakich warunkach przebywali złodzieje napadający na banki, pociągi i dyliżanse.

Co ważne, po całym dniu spacerów do dyspozycji gości czeka restauracja Texas. Wśród palm i baldachimów serwowane będą kultowe dania kuchni amerykańskiej, m.in. steki i burgery oraz czekoladowe brownie.

Przy okazji zobaczyć można kolorowe budynki niczym w San Francisco, odmalowany budynek - pianino oraz nowy wielki mural z żółwiem w głównej roli. Do dyspozycji będzie też wioska meksykańska.

Dezynfekcje rąk i powierzchni

Ze względów bezpieczeństwa w Twinpigs pojawiły się dodatkowe stacje do dezynfekcji rąk, kilka razy dziennie przeprowadzana jest także dezynfekcja powierzchni. Twinpigs dysponuje także lampami UVC o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym, które będą wykorzystywane do dezynfekcji pomieszczeń. Większość atrakcji znajduje się na wolnej przestrzeni, więc goście będą zakładać maseczki dopiero po wejściu do budynków znajdujących się na terenie Parku.