Czy w tym opuszczonym szpitalu na Śląsku straszy? Nocami słychać tu płacz niemowląt. Włosy dęba stają... Weszlibyście do środka? ZDJĘCIA

Opuszczony szpital na Śląsku. Nocami słychać tu płacz niemowląt...

Kiedy zapada zmrok, budzi się duch przeszłości, a nieśmiały blask księżyca oświetla mroczne przejścia i ruiny pokojowych wnęk. Kto miałby odwagę wejść do tego opuszczonego szpitala po zmroku?

Kiedyś można tu było wykonać zdjęcie RTG, oddać krew do analizy laboratoryjnej, porozmawiać z lekarzem specjalistą, a nawet urodzić dziecko! Opuszczony szpital, siedlisko dawnych tajemnic medycznych i nieznanych historii pacjentów, dziś popada w ruinę. Stoi zdewastowany i zapomniany, jakby czas zatrzymał się w jego rozpadających się murach...

Opuszczony szpital na Śląsku przyciąga śmiałków, którzy szukają mocnych wrażeń i niezwykłych przeżyć urbexowych. To tam, w mroku i zapomnieniu szpitalnych korytarzy, rodzą się historie o spotkaniach z niewidzialnymi istotami, dreszczu emocji i doświadczeniach, które przekraczają granice naszej zwykłej rzeczywistości...

Czy odważylibyście się wejść do opuszczonego szpitala po zmroku? Czy podjęlibyście wyzwanie odkrycia tego, co kryje się za jego zdewastowanymi murami? To pytanie, które zadajemy sobie, patrząc na zdjęcia tej popadającej w ruinę budowli, którą coraz bardziej zagarnia natura.