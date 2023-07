Darmowa Szafa w Żorach. To niezwykłe miejsce, gdzie uzyskasz pomoc i pomożesz innym!

Pomoc finansowa ma trafiać do konkretnych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Niekoniecznie z własnej winy.

- Jedna z pań w Żorach ma zadłużenie na kwotę około 4 tys. zł i jeśli nic się nie zmieni, to za kilka miesięcy może zostać eksmitowana. Jest to osoba, która walczy o przetrwanie, stara się i chce pracować. To, że ktoś ma takie problemy to nie znaczy, że sobie na to zasłużył. Właśnie takim osobom chcemy pomagać - dodaje nasza rozmówczyni.