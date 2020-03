Długie kolejki na granicy w Gorzyczkach i Cieszynie. Rozdają kierowcom wodę i bułki

Długie kolejki na granicy w Gorzyczkach i Cieszynie

Przywrócone kontrole graniczne z powodu koronawirusa mocno dają się we znaki kierowcom. Na granicy z Czechami czas oczekiwania na wjazd do Polski może potrwać nawet 20 godzin! Wielu podróżujących w samochodach jest bez wody, jedzenia. Nie ma też dostępu do toalet. Kierowcy są wściekli.

- Nikt tego nie przewidział? To wszystko trwa za długo, za mało jest miejsc odpraw. Ludzie są przemęczeni, zwłaszcza kierowcy ciężarówek, którzy pokonują tysiące kilometrów z towarem. Sytuacja jest bardzo zła. Nie ma mowy o odpoczynku. Nie mówiąc już o jedzeniu, wodzie i toalecie - grzmią kierowcy stojący w kolejce do granicy.

Z powodu długich kolejek na granicy polsko-czeskiej uruchomiono przejścia w trzech kolejnych miejscach: w Gołkowicach, Lubawce i Głuchołazach (ruch osobowy i towarowy). To pozwoliło nieco polepszyć sytuację, zwłaszcza mieszkańcom dojeżdżającym do pracy w Czechach.