Do Żor przyjedzie znany łowca burz. Opowie o tym czego potrzeba do silnej burzy i jak prognozuje się takie zjawiska

We wtorek 14 listopada, w Pałacu w Baranowicach pojawi się wyjątkowy gość - Jakub Wyrwas, łowca burz i współtwórca portalu Sieć Obserwatorów Burz. Będzie to okazja, by bliżej zapoznać się z tymi ciekawymi zjawiskami atmosferycznymi.