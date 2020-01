Dodatkowy nabór do programu ograniczenia niskiej emisji w Żorach!

O udzielenie dotacji może ubiegać się osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie miasta Żory po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory.



Dotacja udzielana będzie w wysokości:



1) W przypadku wymiany kotła na paliwo stałe na:

- kocioł gazowy

- kocioł olejowy

- pompę ciepła (w rejonie gdzie możliwe jest podłączenie do sieci gazowej)

do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000 zł

- ogrzewanie elektryczne

do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 8 000 zł

2) W przypadku wymiany kotła na paliwo stałe na:

- pompę ciepła (w rejonie gdzie nie jest możliwe podłączenie do sieci gazowej) do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 20 000 zł