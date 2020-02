Dworzec kolejowy w Żorach będzie gotowy kilka miesięcy później. Zobaczcie zdjęcia z placu budowy

Do wykonania pozostały:

Zgodnie z pierwotnym planem remont dworca kolejowego miał zakończyć się z końcem stycznia. Na chwilę obecną nie ma o tym jednak mowy. Prace posuwają się naprzód bardzo powoli, co mogą obserwować podróżujący koleją. Obiekt wciąż przypomina bardziej ruinę.

Na wygodną poczekalnię z kasami i toaletami pasażerowie kolei muszą jeszcze poczekać. Remont dworca kolejowego w Żorach opóźni się i to znacznie. Wystarczy spojrzeć na aktualne zdjęcia z placu budowy.

Skąd opóźnienia przy remoncie dworca kolejowego?

Urzędnicy tłumaczą, że w związku z koniecznością m.in. wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej obejmujących zaprojektowanie pochylni, zmiany projektu zagospodarowania, zmiany rozmieszczenia miejsc postojowych i nawierzchni chodnika, opracowaniem ekspertyzy pożarowej dla potrzeb uzyskania odstępstwa w zakresie dopuszczalnego nachylenia terenu, zmiany zakresu opracowania wynikającej z uzyskanych warunków przyłączeniowych do sieci wod-kan., wystąpienia o uzgodnienia branżowe oraz w szczególności koniecznością ponownego wszczęcia procedury dokonywania uzgodnień ze spółkami grupy PKP, Wykonawca zwrócił się do Urzędu Miasta z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zamówienia.