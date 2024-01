Dyskoteka Floryda w Żorach ZAMKNIĘTA! Teraz będzie tam Golden Club. Za parę dni wielkie otwarcie. Jakie przygotowano atrakcje? ZDJĘCIA

Zamiast Florydy będzie Golden Club Żory. Za parę dni nowa dyskoteka otwiera podwoje!

Żorska Floryda to dyskoteka, która grała bardzo różną muzykę taneczną. Gośćmi byli ludzie od 18 roku życia, ale głównie w wieku 30 lat plus. Niestety, 23 grudnia zeszłego roku lokal zamknął podwoje, co zasmuciło stałych bywalców. Jak przyznaje menedżer klubu powodem była słabnąca frekwencja.

- Przetrwaliśmy Covid, ponieważ straty w pewnym stopniu rekompensowały okresy otwarcia między lockdownami. Spragnieni zabawy ludzie przychodzili w dużej liczbie. Covid nas nie zamknął, ale zrobiły to inne czynniki już po pandemii. Wydaje mi się, że słabsza frekwencja jest skutkiem inflacji, wojny na Ukrainie, no i jednak zmiany przyzwyczajeń – wylicza Paweł.

Jak tłumaczy, ludzie przywykli do przebywania w domu.