Dzień bez plecaka w Żorach. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 popisali się kreatywnością! Zobaczcie ZDJĘCIA Karolina Kos

Dzień bez plecaka to nowy trend w polskich szkołach. Uczniowie prześcigają się w pomysłach na to, w co zapakować swoje podręczniki i przybory szkolne. Za modą podążyła także młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera. Wykazali się oni wyjątkową kreatywnością! Podręczniki przynieśli w wannie, zegarze, a nawet w wózku! W ramach akcji zaprosili także wyjątkowego gościa. Zobaczcie w naszej galerii, kto zawitał do Tischnera.