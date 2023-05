Dzień Godności 2023 w Żorach - zobacz zdjęcia. Niezwykłe wydarzenie z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną

- Bez wątpienia zrobiliśmy milowy krok w kierunku tworzenia bardziej wrażliwego i sprawiedliwego społeczeństwa - mówiła na wstępie wydarzenia Izabela Bester, Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jak słyszeliśmy, Dzień Godności to ważne wydarzenie z historii osób z niepełnosprawnościami w Żorach.

- Dzisiaj świętujemy osiągnięcia tych, którzy wiele lat temu stawili czoła niesamowitym trudnościom i przeszkodom, a mimo to zdołali wytrwać i rozwijać się. Pamiętajmy o tych osobach, które przed nami walczyły o prawa osób z niepełnosprawnościami. Przeszliśmy długą drogę od czasów, gdy osoby z niepełnosprawnościami były ukrywane, stygmatyzowane i odmawiano im podstawowych praw człowieka. Bez wątpienia zrobiliśmy milowy krok w kierunku tworzenia bardziej wrażliwego i sprawiedliwego społeczeństwa. Przeszliśmy kawał drogi, by stworzyć możliwości pełnego udziału osób z niepełnosprawnościami we wszystkich aspektach ich życia - podkreślała Izabela Bester.