Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych w Żorach. Fantastyczna impreza w Twinpigs. Był napad na bank i muzyczne koncerty ZDJĘCIA

Piknik w Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych

Świętowanie Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych w Amerykańskim Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach to już tradycja. We wtorek (4 lipca), zorganizowano piknik z darmowym wstępem. Uczestników wydarzenia powitał wiceprezydent miasta, Daniel Wawrzyczek, gospodarz tego miejsca, który wywołał do mikrofonu obecnego na wydarzeniu wiceministra aktywów państwowych, Piotra Pyzika.