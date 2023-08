Dzień otwarty w Darmowej Szafie w Żorach. Niezwykłe wydarzenie pokazało, że mieszkańcy mają w sobie moc i chcą pomagać innym

Dzień otwarty w Darmowej Szafie w Żorach

To był strzał w dziesiątkę. Tak krótko można podsumować otwarcie Darmowej Szafy w Żorach, czyli miejsca, gdzie może przyjść każdy, kto w swoim domu posiada rzeczy, których już nie potrzebuje. Tu dostają drugie życie i trafiają między innymi do tych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkańcy przynoszą jednak nie tylko ubrania, ale wszystko to, co może przydać się innym. Z dotychczasowej działalności Darmowej Szafy zadowolona jest przede wszystkim pani Wioleta, która stworzyła to niezwykłe miejsce.