Egzotyczny sparingpartner piłkarek ręcznych z Żor. Szczypiornistki MTS-u zmierzyły się... z młodzieżową reprezentacją Egiptu. Jak im poszło? Piotr Chrobok

Sparingowe rywalki żorzanek nieprzerwanie od 2015 roku są mistrzyniami Afrykami w swojej kategorii wiekowej. Facebook/MTS Żory

Takiego rywala piłkarki ręczne z Żor w swojej najnowszej historii jeszcze nie miały. Żorskie szczypiornistki w sparingowym meczu we własnej hali nie dość, że podejmowały reprezentację, to dodatkowo była to kadra bardzo egzotyczna. Podopieczne trenera Bartłomieja Dudy. rozegrały sparing z juniorkami z Egiptu.