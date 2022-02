Elegancka studniówka 2022 w Żorach - zobacz ZDJĘCIA. Maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 bawili się w restauracji "Arkadia"

Maturzyści "Miarki" szaleją na swojej studniówce. Tej nocy młodzieży ZS nr 1 w Żorach egzamin dojrzałości jeszcze nie w głowie. Zobaczcie!

A było za co dziękować. To z pewnością nie były łatwe lata zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Nauka naznaczona pandemią, w dużej części zdalna wszystkim dała się we znaki. Po wzruszających podziękowaniach było już tylko weselej.

Wprawdzie przydarzyła się jeszcze odrobina stresu, żeby polonez wyszedł tak dobrze, jak na próbach, a potem już tylko wyśmienita zabawa do białego rana.

Tej nocy na odmieniane w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki słowo "matura" nałożono cenzurę. O egzaminie dojrzałości, choć studniówka jest zdecydowanie jego częścią nikt nie myślał. Zwłaszcza, że przed maturzystami teraz ferie. Czas ładowania akumulatorów, po których przygotowania do matury ruszą już w pełni.