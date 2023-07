Ewa Swoboda o krok od rekordu Polski. Na Stadionie Śląskim zabrakło jej tylko 0,01 sek! Zobacz ZDJĘCIA

- Dzisiaj były idealne warunki do biegania sprintu. Wreszcie dopisali też kibice, a ich doping bardzo mi pomógł. Trenerka wbijała mi do głowy, że mam biec do końca i udało się złamać 11 sekund. Nie był to historyczny występ, bo zabrakło mi 0,01 sek. do rekordu Polski, ale i tak będę się dzisiaj cieszyć - stwierdziła już spokojnie Ewa Swoboda.