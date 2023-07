Fala prób oszustw na wnuczka i policjanta w Żorach. Mieszkanka straciła 30 tys. zł, przekazując je przestępcy

- Pamiętajmy, że policjant nigdy nie dzwoni z informacją o prowadzonej akcji oraz nigdy nie prosi o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu. Jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość co do danych osoby dzwoniącej czy podającej się za pracownika jakiejś instytucji, weryfikujmy to. Zgłaszajmy takie sytuacje do służb, konsultujmy z rodziną. Nie udostępniajmy kodów, haseł czy danych do naszych kont bankowych nikomu, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy w stanie potwierdzić tożsamości takiej osoby - przekazuje asp. Marcin Leśniak.