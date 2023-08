Festiwal ŻAR LITERATURY już we wrześniu w Żorach. Spotkania autorskie i dyskusje z udziałem wielu gości

Festiwal ŻAR LITERATURY już we wrześniu w Żorach

ŻAR LITERATURY to niezwykły festiwal literacki, który łączy w sobie pasję, emocje, zaangażowanie, namiętność i pragnienie, czyli wszystko to, co objawiać się może podczas lektury.

- W literaturze objawia się nasze doświadczenie, ale też literatura nieustannie konfrontuje nas z doświadczeniem inności, odmienności, różnorodności. Literatura wreszcie podsuwa nam nowe, zaskakujące języki opowiadania o świecie. Dzięki nim porozumienie między nami jest ciągle możliwe - informują organizatorzy.

W tegorocznej edycji festiwalu, wystąpi wielu znakomitych gości i ludzi literatury: Anna Arno / Monika Drzazgowska / Beata Dżon-Ozimek / Andrzej Franaszek / Magdalena Grochowska / Urszula Honek / Maciej Jakubowiak / Eliza Kącka / Magdalena Kicińska / Krystyna Kurczab-Redlich / Michał Kuźmiński / Katarzyna Kubisiowska / Artur Madaliński / Mikołaj Marcela / Mira Marcinów / Marek Mikołajec / Michał Olszewski / Joanna Ostrowska / Grzegorz Piątek / Kacper Pobłocki / Michał Rauszer / Zbigniew Rokita / Remigiusz Ryziński / Joanna Soćko / Michał Sowiński / Katarzyna Surmiak-Domańska / Ishbel Szatrawska / Wojciech Szot / Karolina Szymaniak / Piotr Śliwiński / Wojciech Tochman.