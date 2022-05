Gdzie na spacer do 36 km od Żor. Urokliwe trasy na weekend 7 - 8 maja?

Trasy spacerowe w okolicy Żor

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 36 km od Żor, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 07 maja w Żorach ma być 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 08 maja w Żorach ma być 20°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,29 km

Czas trwania spaceru: 51 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 904 m

Suma zejść: 935 m

Trasę dla spacerowiczów z Żor poleca Arturroo1983

Dystans biegu 9.3km. Trasę planowałem o dłuższego czasu, prowadziła ona przez Park Górnik, Stawy Rzęsa, Bażantarnie, Bańgów i z powrotem przez Park tradycji i Park Górnik wróciłem do domu. Pogoda była bardzo wietrzna, co utrudniało bieganie.

