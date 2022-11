Gdzie smacznie zjeść w Żorach? Kuchnia roślinna, włoska, wschodnia? Które miejsca polecacie?

Najlepsze jedzenie w Żorach?

Szukając baru z jedzeniem, przeważnie bierzemy pod uwagę opinie przyjaciół. To świetny sposób, aby znaleźć miejsce dla siebie, w którym serwują jedzenie w Żorach. Warto jednak wiedzieć co jest do wyboru. Toteż gromadzimy w jednym miejscu firmy gastronomiczne z okolicy. Jeśli którejś brakuje, przekaż osobie zarządzającej social mediami, że musi to szybko nadrobić.

Jakie lokale z dobrym jedzeniem w Żorach możesz zobaczyć na naszej liście? Przykładowo:

bar z fastfoodem

naleśnikarnia

kawiarnia

dieta pudełkowa

winiarnia

kuchnia włoska

kuchnia azjatycka

kuchnia roślinna

W walce między sercem a mózgiem zwycięża w końcu żołądek.

Stanisław Jerzy Lec

