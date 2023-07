Graczki w Muzeum Miejskim w Żorach. Niezwykła wystawa zabawek z podwórkowego dzieciństwa

Graczki w Muzeum Miejskim w Żorach

Zabawy afrykańskich dzieci, w których nie ma miejsca na samotność, to zachęta do gry w odszukiwanie punktów wspólnych podwórkowych światów sprzed epoki Internetu i telefonów komórkowych. I właśnie to będzie można obejrzeć podczas niezwykłej wystawy w Muzeum Miejskim w Żorach.