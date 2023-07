Groźne kolizje drogowe w Żorach. Policja apeluje: prędkość zawsze musimy do warunków panujących na drodze OPRAC.: Robert Lewandowski

Tylko w ciągu ostatnich kilku dni, na żorskich drogach doszło do trzech groźnych kolizji, których wspólnym mianownikiem była nadmierna prędkość. Policja apeluje do kierowców, by dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze.