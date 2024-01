Groźne produkty spożywcze z Biedronki, Lidla i innych sklepów! Wycofują je z półek... Nie wolno ich jeść! Oto LISTA red.

To groźne produkty! W połowie stycznia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe komunikaty, ws. produktów wycofanych ze sklepów - tym razem chodzi m.in. o przekąski z Kauflandu, wcześniej były to produkty dla młodych matek. Co dokładnie zostało wycofane z popularnych sklepów w ostatnich dniach i tygodniach? Sprawdź!