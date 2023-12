Groźne zdarzenie na "Wiślance". 19-latek wylądował na barierach energochłonnych

Za spowodowanie kolizji drogowej 19-latek ukarany został mandatem karnym w wysokości 1100 złotych, a na konto kierowcy wpłynęło 10 punktów karnych. Jak podaje policja, utrudnienia w ruchu trwały około godziny.

- Pamiętajmy, że bycie kierowcą – to odpowiedzialność za siebie oraz innych użytkowników dróg. Kodeks drogowy nie definiuje bezpiecznej prędkości nie z przypadku, gdyż prócz prędkości określonej znakami, to my sami dostosowujemy prędkość swoich pojazdów do panujących warunków na drodze i swoich umiejętności - przypomina żorska policja.