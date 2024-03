Groźny wypadek w Żorach. Policjant kierował ruchem, ale nie wszyscy piesi reagowali na sygnały Robert Lewandowski

ŻORY. Gdy widzisz na drodze policjanta kierującego ruchem, masz obowiązek stosować się do jego poleceń i sygnałów. Dotyczy to wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych. O tym najwidoczniej zapomnieli ci, którzy w trakcie czwartkowego wypadku w Żorach, nie stosowali się do poleceń policjanta.