Groźny wypadek z udziałem motocyklisty w Żorach. Policjant wybiegł z komendy i ruszył z pomocą zakrwawionemu mężczyźnie

Groźny wypadek w Żorach. Ranny został motocyklista

Do zdarzenia doszło w czwartek 14 marca, około godziny 13:30 w rejonie skrzyżowania ulicy Wodzisławskiej z Folwarecką, naprzeciw Komendy Miejskiej Policji w Żorach. Kierujący mercedesem zderzył się z prawidłowo jadącym motocyklistą.

Policjant jako pierwszy udzielił pomocy rannemu w zdarzeniu

Jeden z Czytelników, który poinformował nas o zdarzeniu zaznaczył, że pomocy rannemu motocykliście udzielił policjant ubrany cywilnie i w policyjną kamizelkę. Jak udało nam się ustalić, policjantem udzielającym pomocy uczestnikom zdarzenia był właśnie asp. Marcin Leśniak, który z okna pobliskiej komendy, zauważył leżący na jezdni motocykl i zbierające się wokół zdarzenia osoby. Policjant wybiegł z komendy i zauważył zakrwawioną twarz motocyklisty. Udzielił mu pierwszej pomocy i poprosił jednego ze świadków, by ten pobiegł do dyżurnego komendy. Pozostali świadkowie jedynie przyglądali się, uczestnicy zdarzenia byli w szoku.

Część świadków była jednak zdziwiona, że ruchem kieruje nieumundurowany policjant. Na miejscu pojawiła się straż pożarna, policjanci z ruchu drogowego oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Ranny motocyklista został zabrany do szpitala. Uszkodzone pojazdy po zwymiarowaniu miejsca, zostały przetransportowane na policyjny parking, by nie utrudniać ruchu drogowego. Kierującemu mercedesem zostało zabrane prawo jazdy. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji i reakcji policjanta, ruch udało się w pełni odblokować po godzinie od zdarzenia.

Policjantem jest się zawsze. Nawet po służbie

To jednak nie pierwszy raz, gdy asp. Marcin Leśniak reagował w sytuacjach, w których ktoś potrzebował pomocy. Jak udało nam się ustalić, w 2022 roku, spacerując po jednym z nadreńskich miast, mundurowy z Żor zauważył około 65-letniego mężczyznę, który słaniał się na nogach i kurczowo chwytał się w rejonie serca. Policjant nie czekał ani chwili i podjął odpowiednie działania. Asp. Marcin Leśniak przebywający wówczas na urlopie ocenił sytuację i przystąpił do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej . W tym samym czasie inny członek rodziny powiadomił służby ratunkowe.

Mundurowi wielokrotnie powtarzają, że policjantem jest się nawet po służbie. Po raz kolejny okazało się to faktem, a to za sprawą policjanta z Żor, który przebywając na urlopie, uratował wraz z…

Przed ponad rokiem, rzecznik prasowy żorskiej policji był również świadkiem awantury w jednej z restauracji. Do lokalu wszedł agresywny mężczyzna, który w kierunku jednego z klientów zaczął wykrzykiwać, że go zabije. Był pobudzony i agresywny. W pewnym momencie zaczął krzyczeć, że ma przy sobie broń. Wtedy do akcji wkroczył asp. Marcin Leśniak, który przebywał w tym miejscu z rodziną w czasie wolnym od służby. Policjant ujął mężczyznę, który został przekazany umundurowanym policjantom.