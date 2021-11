Hity ze Spotted: Żory! Sprawdź, kogo lub czego poszukują mieszkańcy naszego miasta. Niektóre z ogłoszeń są dość... oryginalne

Spotted jest dla wszystkich!

Widziałeś przepiękną dziewczynę, w jednym z żorskich lokali, ale wstydziłeś się zagadać? Codziennie rano, spotykasz swojego crusha na przystanku autobusowym i nie chcesz wyjść na nachalną? A może jako przyszła matka, już teraz, szukasz sprawdzonego pediatry?

Z odsieczą przychodzi SPOTTED.

Nie wiesz co to?

To, najczęściej, jedno z kont, bądź fanpage na portalu społecznościowym, typu Facebook. Gdzie grupa administratorów, umieszcza na głównej tablicy, anonimowe ogłoszenia użytkowników. Mają one różną treść i charakteryzują się tym, że w odpowiedzi na pytanie-post, Internauci starają się podpowiedzieć i pomóc autorowi ogłoszenia.